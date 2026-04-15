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Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana, il Presidente lombardo: Esempio straordinario di talento – Il video

15 Aprile 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 15 aprile 2026 “Si riparte da questo modello che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende utilizzare anche per le prossime Olimpiadi. Vedremo inoltre se sarà possibile far coesistere Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso periodo”. Così il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che insieme all’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha consegnato alla pluricampionessa olimpica Arianna Fontana la Rosa Camuna, la massima onorificenza regionale, “per aver rappresentato con straordinarie capacità l’eccellenza italiana e lombarda sulle piste di tutto il mondo, distinguendosi come una delle più grandi campionesse della storia dello short track”. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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