Mattarella a Zelensky: L'Italia sarà sempre al fianco dell'Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 "Grande sostegno e vicinanza piena dell'Italia al suo Paese a quanto sta facendo con grande resistenza e con grande eroismo. So che ha visto la Presidente del Consiglio che le ha certamente confermato il sostegno pieno dell'Italia", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, nel corso di un bilaterale al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev