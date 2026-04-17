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Meloni alla conferenza stampa congiunta con Marcon, Merz e Starmer al vertice su Hormuz a Parigi – Il video

17 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, a Parigi presso il Palazzo dell’Eliseo. Al termine ha rilasciato le dichiarazioni congiunte con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, con il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, e con il Cancelliere federale della Germania, Friedrich Merz. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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