Meloni alla conferenza stampa congiunta con Marcon, Merz e Starmer al vertice su Hormuz a Parigi – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato alla Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, a Parigi presso il Palazzo dell’Eliseo. Al termine ha rilasciato le dichiarazioni congiunte con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, con il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer, e con il Cancelliere federale della Germania, Friedrich Merz. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev