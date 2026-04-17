Meloni: Riaprire Hormuz essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto in Medio Oriente – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 "Ma significa anche costruire un elemento che è essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale. E questo chiaramente si vede bene in queste ore, cioè la centralità del tema della riapertura di Hormuz nel processo negoziale è particolarmente chiaro sulla base degli sviluppi di queste ore quando, come ricordava Macron, in risposta al cessate il fuoco in Libano è stato riaperto, almeno da parte iraniana, il passaggio delle navi nello stretto per il periodo del cessate il fuoco che è stato negoziato tra Stati Uniti, Iran e Israele", così la Presidente del Consiglio", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa congiunta con il Presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev