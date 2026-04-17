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Merz su Hormuz: Nel nostro interesse che Medio Oriente ritrovi pace e stabilità – Il video

17 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 "Siamo giunti a una grande unità tra coloro che erano qui presenti a Parigi di persona e coloro che hanno partecipato a distanza alla video-conferenza. Devo dire la verità, sono stato sorpreso nel constatare quanto la nostra valutazione della situazione era unanime. Siamo riusciti insieme a giungere a conclusioni perché questo conflitto contro l'Iran ci pone dinanzi a tutta una serie di problematiche. Vogliamo tutti che il Medio Oriente possa ritrovare la pace e la stabilità perché ciò è nel nostro interesse", così il cancelliere tedesco Friederich Merz alla conferenza stampa congiunta a Parigi con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron e il Primo Ministro del Regno Unito, Keir Starmer Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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