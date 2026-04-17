Studentessa trovata morta a Roma. La 23enne aveva detto che si doveva laureare, ma non era più iscritta all’università. Indagini in corso

La giovane siciliana sarebbe precipitata nella tromba delle scale del suo palazzo nel quartiere Trieste. Gli inquirenti non escludono alcuna pista

Tragedia nel quartiere Trieste di Roma. Una studentessa fuori sede, di 23 anni, è stata trovata morta ieri mattina, giovedì 16 aprile, nell’androne del palazzo in cui abitava. È stato il portiere a lanciare l’allarme, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. La polizia ha avviato le indagini: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che la ragazza possa essersi suicidata, lanciandosi dalla tromba delle scale, ma al momento nessuna pista è esclusa.

Il giallo sulla laurea

Dai primi accertamenti è emerso che aveva detto ai genitori – che nel frattempo avevano raggiunto Roma – che si sarebbe laureata proprio nel pomeriggio di giovedì all’università Luiss Guido Carli. In base alle verifiche, però, la 23enne non era più iscritta all’università dal 2024.

I messaggi

La morte della giovane, appassionata di ginnastica artistica e danza, ha gettato nello sconforto due cittadine siciliane di cui sono originari i familiari. «La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti e lascia un profondo vuoto nel cuore dei suoi familiari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. A nome di tutta la comunità, in questo triste momento, esprime profondo cordoglio a tutti i suoi cari, ai quali umanamente si stringe con affetto e rispetto» dice il sindaco di un paese. «La tragica scomparsa ci lascia senza parole e profondamente colpiti – aggiunge il primo cittadino dell’altro paese – Esprimo il più sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le volevano bene».