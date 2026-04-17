Studentessa trovata morta a Roma. La 23enne aveva detto che si doveva laureare, ma non era più iscritta all’università. Indagini in corso
Tragedia nel quartiere Trieste di Roma. Una studentessa fuori sede, di 23 anni, è stata trovata morta ieri mattina, giovedì 16 aprile, nell’androne del palazzo in cui abitava. È stato il portiere a lanciare l’allarme, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. La polizia ha avviato le indagini: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che la ragazza possa essersi suicidata, lanciandosi dalla tromba delle scale, ma al momento nessuna pista è esclusa.
Il giallo sulla laurea
Dai primi accertamenti è emerso che aveva detto ai genitori – che nel frattempo avevano raggiunto Roma – che si sarebbe laureata proprio nel pomeriggio di giovedì all’università Luiss Guido Carli. In base alle verifiche, però, la 23enne non era più iscritta all’università dal 2024.
I messaggi
La morte della giovane, appassionata di ginnastica artistica e danza, ha gettato nello sconforto due cittadine siciliane di cui sono originari i familiari. «La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti e lascia un profondo vuoto nel cuore dei suoi familiari e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. A nome di tutta la comunità, in questo triste momento, esprime profondo cordoglio a tutti i suoi cari, ai quali umanamente si stringe con affetto e rispetto» dice il sindaco di un paese. «La tragica scomparsa ci lascia senza parole e profondamente colpiti – aggiunge il primo cittadino dell’altro paese – Esprimo il più sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le volevano bene».