Milano, madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato di decomposizione: la scoperta shock dei vicini

Le due donne di 82 e 50 anni erano nel letto, una accanto all’altra. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

I corpi di una madre e della figlia sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di Milano, al quarto piano di uno stabile in via Rovani. Le due donne di 82 e 50 anni erano nel letto, una accanto all’altra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf di Milano, i carabinieri e il personale del 118. Una volta forzata la porta d’ingresso, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i due cadaveri all’interno dell’abitazione, mentre i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due donne.

Il ritrovamento

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, dopo che alcuni condomini avevano segnalato un forte odore proveniente dall’appartamento e alcune fuoriuscite d’acqua. I residenti hanno inoltre riferito di non vedere le due donne da diverso tempo, motivo per cui è stato richiesto l’intervento delle autorità. Le cause della morte restano al momento sconosciute. Saranno gli accertamenti medico-legali e l’autopsia a chiarire quanto accaduto e a stabilire da quanto tempo le due vittime si trovassero nell’abitazione senza vita.

La possibile pista

Secondo le prime ipotesi al vaglio delle autorità, madre e figlia potrebbero essersi tolte la vita. Le due donne non presentavano segni di violenza e sono state rinvenute stese sul letto, con accanto una griglia spenta che avrebbe rilasciato monossido di carbonio. Una delle due avrebbe inoltre lasciato un biglietto d’addio. L’allarme è stato dato dai vicini, insospettiti dalla fuoriuscita d’acqua dall’appartamento e dal fatto che non vedevano le due donne da diversi giorni. Sul caso sta ora indagando la polizia del commissariato di Sesto San Giovanni.