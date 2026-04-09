ClioMakeUp sotto choc a Milano: «Avevo la borsa attaccata a me e in un attimo non c’era più» – Il video

L'influencer, che si trovava in zona Pagano, ha raccontato cosa è successo sui social

Brutta disavventura per ClioMakeUp, derubata a Milano. L’influencer ha raccontato il furto subito in alcune storie su Instagram. In lacrime ha spiegato che si trovava al ristorante per la pausa pranzo quando qualcuno le ha preso la borsa con dentro tutti i suoi documenti, inclusi le chiavi dell’auto e di casa. «Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d’identità, tessera sanitaria», ha raccontato ancora sconvolta. «Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita».

Ha presentato denuncia

L’influencer specializzata in cosmetici ha poi chiesto ai suoi followers: «Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano è la mia, anche solo per prendermi i documenti…». Poco dopo, più calma ha girato un video in commissariato, spiegando di aver sporto denuncia. «È la seconda volta che mi succede in cinque anni. Tutte le volte per fortuna non avevo il telefono nella borsa e tutte e due le volte avevo gli stessi occhiali da sole, forse portano sfiga».