Ultime notizie AvvelenamentiCrisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia Meloni
CULTURA & SPETTACOLOFurtiLombardiaMilanoVideo

ClioMakeUp sotto choc a Milano: «Avevo la borsa attaccata a me e in un attimo non c’era più» – Il video

09 Aprile 2026 - 19:04 Stefania Carboni
embed
L'influencer, che si trovava in zona Pagano, ha raccontato cosa è successo sui social

Brutta disavventura per ClioMakeUp, derubata a Milano. L’influencer ha raccontato il furto subito in alcune storie su Instagram. In lacrime ha spiegato che si trovava al ristorante per la pausa pranzo quando qualcuno le ha preso la borsa con dentro tutti i suoi documenti, inclusi le chiavi dell’auto e di casa. «Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d’identità, tessera sanitaria», ha raccontato ancora sconvolta. «Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita». 

Ha presentato denuncia

L’influencer specializzata in cosmetici ha poi chiesto ai suoi followers: «Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano è la mia, anche solo per prendermi i documenti…». Poco dopo, più calma ha girato un video in commissariato, spiegando di aver sporto denuncia. «È la seconda volta che mi succede in cinque anni. Tutte le volte per fortuna non avevo il telefono nella borsa e tutte e due le volte avevo gli stessi occhiali da sole, forse portano sfiga».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

George Clooney imbarazzato da Trump sull’Iran, il discorso a Cuneo davanti agli studenti: la Nato, il «limite della decenza» e l’errore su Kamala Harris

2.

Zeudi Di Palma a Belve, le accuse sulla sessualità: «Mi vedono così e non mi accettano». Che fine hanno fatto i soldi dei fan dopo la cacciata dal Grande Fratello – Il video

3.

Belve, Micaela Ramazzotti racconta la fine del matrimonio con Virzì: «Mancanza d’amore e disprezzo. Quella lite? Una figuraccia» – Il video

4.

Beatrice Arnera sparisce da Instagram. Aveva denunciato insulti e minacce dopo la separazione con il comico Andrea Pisani

5.

Amanda Lear a Belve, il marito scomparso e gli amori proibiti: «Salvador Dalì era impotente, mi ha usata. David Bowie? Che schifo» – Il video

leggi anche
Furti d'auto a Cerignola
ATTUALITÀ

Ladri di auto sì, ma con le ferie e lo stipendio. Il welfare della banda di Cerignola: la concorrenza sui weekend liberi e le offerte di lavoro

Di Giovanni Ruggiero
CULTURA & SPETTACOLO

Dal Caravaggio di Palermo al Vermeer di Boston: ecco le 10 opere d’arte rubate e mai ritrovate che continuano a sfidare gli investigatori

Di Olga Colombano
Suore
ATTUALITÀ

Rubano 4 quintali di rubinetti, ma tornano liberi: il caso della denuncia inutile della «suora sbagliata»

Di Giovanni Ruggiero