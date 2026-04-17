Starmer: Hormuz deve essere aperto per mantenere prezzi bassi per tutti – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 17 aprile 2026 "Abbiamo avuto una riunione molto produttiva che ha riunito 49 Paesi per dare un messaggio e un segnale molto chiaro: abbiamo bisogno di uno Stretto di Hormuz totalmente aperto, perché è così che possiamo conservare i prezzi bassi per tutti quanti ed evitare ulteriori danni nel mondo intero", così il primo ministro britannico Keir Starmer in una conferenza stampa congiunta a Parigi con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev