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Trump: Iran vuole accordo, ma non devono avere armi nucleari – Il video

17 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 17 aprile 2026 "Stiamo andando molto bene, posso dirvelo. Forse accadrà prima di allora. Non sono sicuro che ci sia bisogno di estenderlo. Solo perché sappiate, l'Iran vuole fare un accordo. E stiamo trattando molto bene con loro. Dobbiamo assicurarci che non abbiano armi nucleari, questo è un fattore determinante. E oggi sono disposti a fare cose che non erano disposti a fare due mesi fa", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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