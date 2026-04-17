Trump: Se non ci sarà accordo con l'Iran i combattimenti riprenderanno – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 17 aprile 2026 "Direi che se non c’è un accordo, i combattimenti riprenderanno. Stiamo andando molto bene, posso dirvelo. Forse accadrà prima di allora. Non sono sicuro che ci sia bisogno di estenderlo. Solo perché sappiate, l'Iran vuole fare un accordo. E stiamo trattando molto bene con loro. Dobbiamo assicurarci che non abbiano armi nucleari, questo è un fattore determinante. E oggi sono disposti a fare cose che non erano disposti a fare due mesi fa", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev