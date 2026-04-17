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Trump: Non ho nulla contro il Papa, ma non sono d'accordo con lui, suo fratello è Maga – Il video

17 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 17 aprile 2026 "No, no, affatto. Devo fare ciò che è giusto. Il Papa deve capire, molto semplicemente… non ho nulla contro il Papa. Suo fratello è "MAGA" fino in fondo, mi piace suo fratello Lewis. Non sto litigando con lui. Il Papa ha fatto una dichiarazione, dice che l'Iran può avere armi nucleari. Io dico che l'Iran non può avere armi nucleari", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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