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Conte su dl Sicurezza: Cittadini meno sicuri, il Governo ha fallito – Il video

18 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 "Questo Governo ha fallito sulla sicurezza. Si è concentrato sui centri in Albania, che sono rimasti sostanzialmente vuoti. Si è concentrato pensando di prendere in giro i cittadini inasprendo alcune pene, creando nuove fattispecie di reato. Di fatto, i cittadini si sentono meno sicuri quando prendono una metropolitana, quando prendono un autobus, quando ritornano a casa la sera", così Giuseppe Conte leader del M5S a margine del momento di formazione dei 100 team nell’ambito di Nova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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