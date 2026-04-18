Latina, bambino di 7 anni muore annegato nella piscina di un centro termale: «Forse risucchiato dal bocchettone»

È accaduto a Castelforte. Solo due settimane fa, un 12enne ha perso la vita in circostanze simili in una spa nel Riminese. Indaga la procura di Cassino

Tragedia in provincia di Latina. Un bambino di sette anni è annegato a Suio Terme, nel comune di Castelforte, dove si trovava insieme alla famiglia. Secondo le prime informazioni, mentre faceva il bagno sarebbe stato trattenuto sott’acqua da un bocchettone, che gli avrebbe impedito di tornare in superficie. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con un’ambulanza del 118, un’automedica e un’eliambulanza atterrata a breve distanza dalla zona termale, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto. La salma è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre le indagini sono coordinate dalla procura di Cassino.

I precedenti

Solo due settimane fa, in provincia di Rimini, il 12enne Matteo Brandimarti era stato risucchiato da un bocchettone nella spa di un hotel a Pennabilli, dove si trovava con la famiglia. Il ragazzo era rimasto intrappolato con una gamba in una delle prese collegate al sistema di circolazione dell’acqua ed era deceduto dopo quattro giorni di coma. Per quel caso risultano indagate tre persone con l’ipotesi di «omicidio colposo». Un’altra tragedia analoga si era verificata nel 2023 alle terme di Cretone, in provincia di Roma, dove il piccolo Stephan, di otto anni, è deceduto dopo essere stato risucchiato dal sistema di scarico di una piscina mentre la vasca veniva svuotata.

Foto copertina: JAKUB VANZURA / DREAMSTIME | Immagine generica di un ambulanza