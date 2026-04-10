Rimini, il 12enne risucchiato dal bocchettone dell’dromassaggio è stato dichiarato morto

Il piccolo originario di San Benedetto del Tronto nelle Marche non ha mai ripreso conoscenza

La scorsa notte è stato dichiarato il decesso del 12enne ricoverato in ospedale a Rimini rimasto incastrato nel bocchettone di aspirazione di una piscina in un complesso di Pennabilli. Poche ore prima era sopraggiunta la morte cerebrale. Il piccolo originario di San Benedetto del Tronto nelle Marche non aveva mai ripreso conoscenza ed era stato tirato fuori dall’acqua in arresto cardiaco il giorno di Pasqua. La Procura di Rimini ha sequestrato la vasca e aperto un fascicolo: l’ipotesi iniziale di lesioni gravissime è destinata a essere riqualificata in omicidio colposo.

