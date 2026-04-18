'Let Him Cook', il video della Casa Bianca per Donald Trump – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 La Casa Bianca ha pubblicato su X un video dedicato al presidente Donald J. Trump, accompagnato dalla didascalia “LET HIM COOK.”.Il montaggio, dal taglio cinematografico, alterna immagini di Trump in contesti istituzionali e pubblici: discorsi a eventi affollati, incontri con militari, apparizioni al podio presidenziale e momenti con la first lady Melania Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev