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'Let Him Cook', il video della Casa Bianca per Donald Trump – Il video

18 Aprile 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 La Casa Bianca ha pubblicato su X un video dedicato al presidente Donald J. Trump, accompagnato dalla didascalia “LET HIM COOK.”.Il montaggio, dal taglio cinematografico, alterna immagini di Trump in contesti istituzionali e pubblici: discorsi a eventi affollati, incontri con militari, apparizioni al podio presidenziale e momenti con la first lady Melania Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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