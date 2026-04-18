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Meloni: Annunciata nuova chiusura di Hormuz, lavoriamo per rafforzare stabilità – Il video

18 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2026 "Mentre venivamo qui l’Iran ha annunciato di voler nuovamente chiudere lo Stretto di Hormuz, rispondendo alla indisponibilità americana registrata. Quindi, come vedete, il quadro cambia continuamente e noi siamo al lavoro ogni minuto sulla stabilizzazione di quadranti che ormai si sono moltiplicati. Lo avete visto anche in queste ore proprio parlando di Hormuz, proprio parlando della necessità di garantire libertà di navigazione", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento all'assemblea Nazionale di Federalberghi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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