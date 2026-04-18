Trump: Cuba è la prossima? Dipende dalla definizione di 'azione militare' – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 "Beh, dipende da quale sia la tua definizione di azione militare", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un punto stampa sull'Air Force One, alla domanda: "Sono circolate notizie secondo cui il Pentagono si starebbe preparando per un'azione militare a Cuba. Queste notizie sono vere? Cuba è la prossima?". Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev