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Trump su Iran: Hanno cercato di fare i furbi, ma noi li abbiamo affrontati – Il video

18 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 "Sta andando molto bene. Hanno cercato di fare i furbi, come hanno fatto per 47 anni. Nessuno li ha mai affrontati, noi li abbiamo affrontati. Non hanno marina, non hanno aeronautica, non hanno leader, non hanno nulla. In realtà i loro leader sono… è un cambio di regime, si potrebbe chiamarlo un cambio di regime forzato. Ma stiamo parlando con loro, volevano chiudere di nuovo lo stretto, come hanno fatto per anni", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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