Trump sull'Iran: Negoziati in corso, non avranno mai l'arma nucleare – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 "Loro devono dire qualcosa di diverso perché, sapete, hanno delle persone a cui devono rivolgersi a loro volta. Io non lo faccio, sto solo facendo la cosa giusta. Sto solo dicendo le cose come stanno. Abbiamo una situazione che credo sarà molto vantaggiosa. E la cosa principale è che l’Iran non avrà un’arma nucleare. Non si può permettere che l’Iran abbia un’arma nucleare, e questo viene prima di ogni altra cosa", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa sull'Air Force One. Courtes: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev