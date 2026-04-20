Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
POLITICAPunti di VistaVideo

‘Basta Proibizionismo’, il sit in a Montecitorio per il 20/4, giornata internazionale della cannabis – Il video

20 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Uno "smoke out" davanti Montecitorio per protestare contro il decreto sicurezza e celebrare la giornata internazionale della consapevolezza sulla cannabis. Il leader di +Europa, poco prima, aveva portato la cannabis nella sala delle conferenze di Montecitorio contro il decreto che inasprisce ulteriormente la normativa sul possesso di canapa modificando il concetto di lieve entità. La cannabis alla Camera in un vasetto di vetro con circa 6 grammi "comprati al mercato nero, semplicemente con un canale Telegram”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Milano, Salvini raduna i Patrioti in piazza Duomo e attacca l’Ue: «Un nuovo lockdown? No grazie». Tensioni con la polizia al contro-corteo – Il video

2.

Incentivi agli avvocati per i rimpatri dei migranti, è bufera sul dl sicurezza: «A un passo dall’Ice». Il Consiglio forense si dissocia dalla norma

3.

Dalla laurea al libro scandalistico, la versione di Claudia Conte in una lettera del legale: «Zero favoritismi e illegalità»

4.

Firenze, mille euro di multa per aver contestato Vannacci: «Assurdo, così si criminalizza il dissenso»

5.

Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera