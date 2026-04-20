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Cannabis sopra al decreto sicurezza in Parlamento, la protesta di Più Europa – Il video

20 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Si è svolta, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l’iniziativa promossa da Più Europa in occasione della giornata internazionale della cannabis, nota come 4/20. L'evento ha visto la partecipazione del segretario del partito, Riccardo Magi, e della vicesegretaria Antonella Soldo, quest'ultima presente anche nella veste di coordinatrice dell'associazione Meglio Legale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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