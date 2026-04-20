Crosetto su Hormuz: Europa farà la sua parte ma non prima di una tregua – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "L'Europa fa la sua parte, ha dichiarato di fare la sua parte. Il problema è avere una tregua consolidata e avere la possibilità che le navi passino di lì senza un teatro di guerra, che è il primo passo. Una volta che ci sarà quello, si inizierà a discutere", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà' all'Acquario Romano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev