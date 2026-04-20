Fratoianni: Ricordiamo Luana D'Orazio. Basta schiavitù e subappalti, serve dignità e sicurezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "La conferenza stampa di oggi ha l’obiettivo non solo di ricordare Luana, la sua vicenda, il suo omicidio, ma ha l’obiettivo di riportare al centro — mentre ci avviciniamo al Primo Maggio, la festa del lavoro e dei lavoratori — la dignità del lavoro. Contro una destra che continua a svilire il lavoro, allunga la catena dell'appalto e del subappalto, indebolisce e rende più fragili le catene di controllo sulla sicurezza sul lavoro; perché il lavoro è dignità e il lavoro va protetto di fronte a una guerra civile contro il lavoro che ogni anno produce una tabella infinita di infortuni, che non sono accidenti ma che sono, appunto, il frutto di politiche e di scelte precise", così Nicola Fratoianni a margine della conferenza Elle come Luana in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev