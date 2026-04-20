Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale della cannabis. Riccardo Magi di +Europa ha portato la cannabis in Parlamento per denunciare la norma proibizionista contenuta nel decreto sicurezza relativa alla cosiddetta lieve entità. La conferenza stampa in contemporanea con la riunione delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, la seduta fiume per approvare decreto sicurezza. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la vicesegretaria di +Europa Antonella Soldo e coordinatrice di Meglio Legale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev