Schlein a Barcellona: Più le destre costruiscono muri, più noi costruiremo cooperazione e pace – Il video

(Agenzia Vista) Barcellona, 18 aprile 2026 "Quindi più costruiscono muri e più noi costruiremo cooperazione, dialogo e pace. In molti dei nostri paesi i nazionalisti di destra hanno vinto o sono cresciuti alimentando paure: paura dei migranti, paura delle differenze, paura della diversità. Ora abbiamo un’opportunità per un cambiamento storico. Ora la gente ha paura di loro perché portano caos, perché portano incertezza, perché portano guerre e danneggiano le economie. E sparano anche nelle strade delle loro città", così la leader del Partito Democratico Elly Schlein al summit dei progressisti a Barcellona. Courtesy: Elly Schlein Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev