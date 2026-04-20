Trump: Non ho tempo per essere depresso, se sei impegnato abbastanza forse funziona – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2026 "Hanno riscontrato una riduzione dall’80% al 90% dei sintomi di depressione e ansia entro un mese. Posso averne un po', per favore? Ne prenderò un po'. Prenderò tutto quello che serve. Non ho tempo per essere depresso. Sapete, se restate abbastanza occupati, forse funziona anche quello. È quello che faccio io", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev