Bagarre alla Camera, opposizione occupa i banchi del Governo, Scotto viene espulso – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Dopo il voto contrario dell’Assemblea sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle minoranze, la situazione è degenerata in una protesta aperta. I deputati delle opposizioni hanno occupato l’emiciclo e i banchi del Governo, rendendo impossibile il proseguimento dei lavori. Il vicepresidente di turno, Fabio Rampelli, nel tentativo di ripristinare l’ordine, ha rivolto ripetuti richiami formali ai parlamentari affinché rientrassero nei propri ranghi, arrivando a decretare l’espulsione immediata del deputato del PD, Arturo Scotto, e la sospensione della seduta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev