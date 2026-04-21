Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
POLITICAPunti di VistaVideo

Bagarre alla Camera, opposizione occupa i banchi del Governo, Scotto viene espulso – Il video

21 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Dopo il voto contrario dell’Assemblea sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle minoranze, la situazione è degenerata in una protesta aperta. I deputati delle opposizioni hanno occupato l’emiciclo e i banchi del Governo, rendendo impossibile il proseguimento dei lavori. Il vicepresidente di turno, Fabio Rampelli, nel tentativo di ripristinare l’ordine, ha rivolto ripetuti richiami formali ai parlamentari affinché rientrassero nei propri ranghi, arrivando a decretare l’espulsione immediata del deputato del PD, Arturo Scotto, e la sospensione della seduta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video

2.

Sondaggi Swg-La7, cala il Pd, crescono Lega e Forza Italia: ora il centrodestra è di nuovo in testa

3.

Tarzo, il comune leghista che vuole dedicare una piazza «alla memoria di oltre 32mila vittime di errori giudiziari». Scoppia la polemica

4.

Reggio Calabria al voto tra un Pd che punta alla riconferma e il candidato “a sorpresa” del centrodestra. I numeri della sfida

5.

Firenze, mille euro di multa per aver contestato Vannacci: «Assurdo, così si criminalizza il dissenso»