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Corazza (direttore Pe in Italia): Ue ha bisogno di unione di investimenti per autonomia strategica – Il video

21 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Abbiamo voluto organizzare un incontro con Enrico Letta, che è l'autore del rapporto 'Molto più di un mercato', sul tema più importante in questo momento che è l'unione dei risparmi e degli investimenti. L'Europa, per costruire un'autonomia strategica, serve che faccia moltissimi investimenti nello spazio, nelle infrastrutture critiche, nell'intelligenza artificiale, nei microchip, nella sicurezza energetica. Questi soldi non possono arrivare dai bilanci pubblici, o solo in parte arriveranno dai bilanci pubblici. In buona parte devono essere i risparmi degli europei, le finanze degli europei, che devono sostenere questi investimenti invece di andare, come in parte fanno adesso, a sostenere gli investimenti americani o cinesi", così Carlo Corazza direttore del Pe in Italia, all'evento 'Autonomia Strategica Ue e Unione di risparmi e degli investimenti', in Sala Europa a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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