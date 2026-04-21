Crosetto su missione a Hormuz: Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "Se dobbiamo andare… adesso la polemica è il mandato o non mandato dell'ONU. Io sono stato il primo a parlare di necessità di mandato dell'ONU. Però ho la totale consapevolezza e certezza che con un mandato dell'ONU sarebbe molto meglio per tutti, ma ho visto che l'ONU può essere bloccato in Consiglio di Sicurezza dal primo che si alza e lo blocca. Allora, se io devo scegliere pragmaticamente tra la necessità di mettere in sicurezza Hormuz con una coalizione internazionale di cui magari fanno parte 30, 40 o 50 nazioni, senza un mandato dell'ONU — perché quella crisi mi entra nelle case di ogni italiano, soprattutto dei più deboli — lo faccio anche senza il mandato dell'ONU che vorrei a tutti i costi, ma che magari viene fermato dalla Russia per qualche motivo", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà' all'Acquario romano, moderato da Lavinia Spingardi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev