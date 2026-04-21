Crosetto: Russia indifferente ai propri morti, con questa mentalità serve deterrenza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 "La cosa che colpisce di più nella guerra tra Russia e Ucraina — lasciando da parte il coraggio degli ucraini — è la totale indifferenza dei russi ai morti. Il punto massimo è stato a dicembre: 35.000 in un mese. Ogni chilometro quadrato di terra conquistata costa ai russi dai 200 ai 250 morti. Il che vuol dire che se l’obiettivo di Putin fosse conquistare ciò che manca delle province, ci vorrebbero — con il ritmo di conquista degli ultimi anni — 2.300.000 russi morti in più e dieci anni di guerra. Noi ci confrontiamo con questa mentalità. E ha ragione Carlo quando dice che con questa mentalità non ti confronti con la debolezza, non ti confronti giocandola sul loro terreno, ma ti confronti con la deterrenza", così il minsitro della Difesa Guido Crosetto alla presentazione del libro di Carlo Calenda 'Difendere la libertà', con la giornalista Lavinia Spingardi, all'Acquario Romano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev