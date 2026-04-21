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Fontana illustra a Mattarella la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola alla Camera – Il video

21 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2026 Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, illustra al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la mostra antologica dedicata a Giovanni Amendola, allestita nel Corridoio dei Busti, a palazzo Montecitorio. Inaugurata a maggio a palazzo San Macuto, nella Biblioteca della Camera, l'esposizione presenta documenti e testimonianze dell'archivio privato conservato dalla famiglia Amendola. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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