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Tajani: Meglio sanzionare i coloni violenti che bloccare intesa Ue-Israele – Il video

21 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Lussemburgo, 21 aprile 2026 “Oggi sull’accordo Ue-Israele non sarà presa nessuna decisione anche perché non ci sono né le condizioni numeriche né politiche. Io credo che sia meglio sanzionare individualmente i responsabili, penso ai coloni violenti, o incrementare le sanzioni. Ma non credo che bloccare un accordo commerciale sia uno strumento utile, perché poi si va a colpire la popolazione in generale israeliana. Quindi noi rimaniamo fortemente perplessi su questo, ma oggi non si prenderà un’iniziativa”, così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Ue Esteri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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