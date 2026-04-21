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Tajani: Serve missione internazionale a Hormuz dopo il conflitto meglio sotto l'egida dell'Onu – Il video

21 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 21 aprile 2026 "Serve una missione internazionale, vediamo… meglio se c’è l’egida dell’ONU, o dell’Unione Europea, vediamo. Certamente una missione internazionale. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte, come abbiamo sempre fatto, come facciamo in Libano, sempre portatori di pace, l'obiettivo è sempre quello", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al Salone del Mobile a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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