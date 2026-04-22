Approvato il Def, Giorgetti: Abbiamo adeguato il Pil, nel 2026 da +0,7% a +0,6% – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 “Abbiamo adeguato il Pil per il 2026-2027 che scende dal +0,7% a +0,6%. Per quanto riguarda l’indebitamente della Pubblica Amministrazione sale da 2,6% a 2,8%”, così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri, in cui è stato approvato il Documento di finanza pubblica. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev