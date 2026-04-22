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Kallas: Ritorno della Russia alla Biennale di Venezia è moralmente sbagliato – Il video

22 Aprile 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Lussemburgo, 21 aprile 2026 "Quindi oggi i ministri hanno approvato ulteriori sanzioni contro coloro che sono dietro le campagne di disinformazione all'interno dell'Unione Europea. Abbiamo anche esteso le misure contro chi sta destabilizzando la Moldavia. Mentre la Russia bombarda musei, distrugge chiese e cerca di cancellare la cultura ucraina, non dovrebbe esserle permesso di esporre la propria. Il ritorno della Russia alla Biennale di Venezia è moralmente sbagliato e l'UE intende tagliare i suoi finanziamenti", così Kaja Kallas Vicepresidente della Commissione Europea a una conferenza stampa al Centro Congressi Europeo Lussemburgo (ECCL). Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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