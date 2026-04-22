Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
POLITICAPunti di VistaVideo

Rocca (Lazio) su gestione rifiuti: Anni precedenti ci sono state criticità, nuovo piano le risolve – Il video

22 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "L'obiettivo è di chiudere il ciclo e fare in modo che non ci siano più viaggi della disperazione che trasportano rifiuti in altre parti d'Italia e all'estero, quindi che ci sia una capacità di fare riciclo e di avere target ambiziosi. È un piano rifiuti ambizioso che risolve alcune criticità che abbiamo ereditato, che prendiamo di petto e affrontiamo, senza polemica. È stato un peso importante che avevamo sulle spalle e sul quale dovevamo lavorare con serietà". Queste le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del nuovo Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Posta la fiducia

2.

Sondaggi Swg-La7, cala il Pd, crescono Lega e Forza Italia: ora il centrodestra è di nuovo in testa

3.

Renzi e Vannacci sul ring di Fedez e Mr Marra, il confronto a Pulp Podcast: «Generale, sei un paraculo». E lui: «Meloni, barra dritta o vado solo» – Il video

4.

Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera

5.

Meloni sull’attacco della tv russa: «Queste caricature non ci faranno cambiare strada, non abbiamo padroni». Solidarietà di Mattarella