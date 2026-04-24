Mamma si getta dal balcone con i figli, il dolore del marito: «Devo andare avanti per l’unica bimba che mi è rimasta»

Due giorni fa, rispondendo agli inquirenti, l'uomo aveva detto di sapere che la moglie «non stava bene, ma non potevo immaginare che potesse arrivare a tanto». L'esito dell'autopsia e come sta la bambina di 6 anni

«Devo andare avanti per l’unica figlia che mi è rimasta. Mi sto aggrappando a lei per dare un senso alla mia stessa vita». A dirlo al telefono con don Vincenzo Zoccoli è il marito della donna che due giorni fa si è gettata dal balcone insieme ai suoi 3 figli, di cui due deceduti sul colpo. La più grande, sei anni, l’unica sopravvissuta, si trova ora al Gaslini di Genova in terapia intensiva e in «condizioni gravissime». L’altra notte anche lui è salito a bordo dell’aereo militare che ha trasferito la figlia nella struttura ligure. Ma il papà non vuole perdere la speranza. «Nonostante il dolore, al telefono ho sentito che ha trovato un grande coraggio, anche perché i medici gli hanno dato notizie positive», dice il parroco della chiesa sentito dal Corriere della Sera. Due giorni fa, rispondendo agli inquirenti, aveva detto di sapere che la moglie «non stava bene, ma non potevo immaginare che potesse arrivare a tanto», ha dichiarato. Nel frattempo, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, sabato 25 aprile 2026, in occasione dei funerali.

L’autopsia e la «caduta simultanea»

Stando a quanto riporta l’Ansa, la donna e i tre figli sono caduti simultaneamente dal balcone al terzo piano dell’appartamento di Catanzaro dove vivevano. È ciò che emerge dall’esito dell’autopsia conclusa nella tarda serata di ieri. Gli accertamenti peritali avrebbero quindi escluso l’ipotesi che era stata fatta in un primo momento che la donna avesse prima gettato nel vuoto i bambini uno alla volta e poi li avesse seguiti. L’esame ha confermato le cause del decesso, avvenuto a seguito della caduta dall’alto. I corpi sono stati restituiti alla famiglia, le esequie verranno celebrate domani alle ore 17 nella Basilica dell’Immacolata.

ANSA/LUANA COSTA | Un mazzo di fiori sul luogo a Catanzaro dove la donna si è gettata dal balcone con i figli, 22 aprile 2026