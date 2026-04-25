È un petroliere il primo a finanziare il partito di Roberto Vannacci. Il 15 aprile arrivati 30mila euro dalla Compagnia petrolifera piemontese

Da quando Futuro Nazionale è partito arrivati solo altri 4 piccoli finanziamenti da sostenitori. La dota iniziale di 70 mila euro è stata fornita dall'Associazione "Il Mondo al contrario"

È un petroliere italiano il primo sostenitore finanziario di Roberto Vannacci. Lo scorso 15 aprile la Compagnia petrolifera Piemontese (C.P.P.) ha donato infatti a Futuro Nazionale un contributo diretto di 30mila euro, che è stato regolarmente registrato e pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito del nuovo partito del generale. Il versamento è il primo ottenuto da una persona giuridica da quando è nata la forza politica. Fra il 6 marzo e il 13 aprile sono arrivati quattro piccoli finanziamenti da singoli sostenitori: Massimo Perrone (500 euro), Vergine Fernandez (2 mila euro), Cristina Sciarra (3 mila euro) e Marcello Bertucci (mille euro). Altre 70mila euro sono arrivati dalla Associazione “Il Mondo al contrario”, che era il movimento precedente di Vannacci, che ha anche fornito in natura servizi, stampa materiali e supporto organizzativo per un valore di 13.300 euro.

Il petroliere Finzi ha voluto donare al generale anche se nell’ultimo bilancio ha perso soldi

La Compagnia Petrolifera Piemontese, primo sponsor di Vannacci, è posseduta da Stefano Maurizio Finzi, titolare del 100% delle azioni, anche se il 33,35% è lasciato in usufrutto a Giuliana File (86 anni). L’ultima volta che la società aveva versato un contributo a un partito è stato nel 2020, quando aveva versato 5 mila euro al Comitato Giovanni Toti in vista delle elezioni regionali in Liguria. La C.P.P. nell’ultimo bilancio disponibile, quello del 2024, aveva registrato un fatturato di 84,733 milioni di euro, in deciso rialzo rispetto ai 72,719 milioni di euro dell’anno precedente. Però aveva chiuso i conti in rosso con una perdita di 48.233 euro (l’anno prima aveva guadagnato 357.602 euro). La sua attività principale è quella della gestione diretta di una rete di distributori di carburante.

Il conto per donazioni e tessere a Intesa San Paolo nella sede a due passi da Mediobanca

Il conto corrente per le donazioni al partito di Vannacci è stato aperto a Banca Intesa San Paolo nella sede storica del vecchio Banco Ambrosiano dietro piazza della Scala e a due passi dalla sede di Mediobanca di via Filodrammatici. Sullo stesso conto corrente confluiranno i proventi del tesseramento lanciato dal generale da qual che settimana. Ma le cifre sono piccole: 10 euro per i soci ordinari, 20 euro per i soci sostenitori e cifra libera per i soci simpatizzanti che però non avranno diritto di voto negli organi interni (a differenza delle altre due categorie di soci). Tessere ad hoc anche per minori fra i 16 e i 18 anni, che però non possono iscriversi online e per farlo hanno bisogno della firma dei genitori in presenza.