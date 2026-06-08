Comunali 2026, i ballottaggi in diretta: urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio (senza exit poll)

È il secondo e ultimo giorno di voto per i ballottaggi delle amministrative 2026. La seconda tornata riguarda 42 comuni sopra i 15mila abitanti, inclusi i capoluoghi di provincia Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ed è a queste sfide che si guarderà principalmente per dedurre qualche significato politico più generale dalla sfida accolta, per il resto, con ben poca attenzione dagli elettori. Nella regione Sardegna, invece, si sta svolgendo il primo turno delle amministrative in 148 comuni.

Occhi puntati anche su Vigevano, dopo che il candidato sostenuto da Roberto Vannacci, Furio Suvilla, che aveva ottenuto il 14% al primo turno, ha scelto di non appoggiare il candidato di Forza Italia Paolo Previde Massara, che sfida Rossella Buratti del Pd e di esprimersi votando “scheda nulla o bianca”.