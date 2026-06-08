Comunali 2026, i ballottaggi in diretta: urne aperte fino alle 15, poi lo spoglio (senza exit poll)
È il secondo e ultimo giorno di voto per i ballottaggi delle amministrative 2026. La seconda tornata riguarda 42 comuni sopra i 15mila abitanti, inclusi i capoluoghi di provincia Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ed è a queste sfide che si guarderà principalmente per dedurre qualche significato politico più generale dalla sfida accolta, per il resto, con ben poca attenzione dagli elettori. Nella regione Sardegna, invece, si sta svolgendo il primo turno delle amministrative in 148 comuni.
Occhi puntati anche su Vigevano, dopo che il candidato sostenuto da Roberto Vannacci, Furio Suvilla, che aveva ottenuto il 14% al primo turno, ha scelto di non appoggiare il candidato di Forza Italia Paolo Previde Massara, che sfida Rossella Buratti del Pd e di esprimersi votando “scheda nulla o bianca”.
Affluenza bassa alle 23, i casi di Comacchio e Pompei
L’affluenza delle 23 di domenica 7 giugno è stata particolarmente bassa, attestandosi al 39,79 ben sotto la stessa ora di due settimane fa quando si era arrivati al 46,56. Smentendo i luoghi comuni (ma anche le recenti statistiche) su un Nord più affezionato al voto rispetto al Sud, il portale del Viminale Eligendo mostra come il record negativo di affluenza si sia registrato a Comacchio, in provincia di Ferrara, ferma al 28,39. Il ballottaggio più partecipato è, invece, quello di Pompei, in provincia di Napoli, dove si è già arrivati al 47,57.