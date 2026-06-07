Elezioni comunali 2026: i ballottaggi tra Arezzo e Macerata. L’affluenza in calo a mezzogiorno: è al 13,49%

Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. Tutti gli aggiornamenti

Seggi aperti per il secondo turno delle elezioni Comunali. Oggi fino alle 23 e domani alle 7 alle 15 si torna al voto per i ballottaggi in quarantadue comuni sopra i 15mila abitanti. Tra questi ci sono anche sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Si vota per il primo turno anche in 148 comuni della Sardegna. L’affluenza di oggi 7 giugno alle 12 è del 13,49%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al 15,52% del primo turno.

Da Arezzo a Macerata: la sfida tra centrodestra e campo largo

Partendo da Arezzo, la città più popolosa al voto, la sfida è tra il candidato di centrodestr Marcello Comanducci, che al primo turno ha raccolto il 43,81 per cento dei voti, e quello del campo largo Vincenzo Ceccarelli, che invece si è fermato al 32,36 per cento. Altra sfida a Chieti, dove il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini ha raggiunto il 47,20 per cento dei voti rispetto al 27,47 per cento ottenuto da Cristiano Sicari, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia. A Macerata si va al ballottaggio per pochi punti percentuali. Il sindaco uscente e candidato del centrodestra Sandro Parcaroli è arrivato ad un passo dalla vittoria al primo turno con il 49,96 per cento. Lo sfida il candidato del campo largo Gianluca Tittarelli, che ha ottenuto il 41,95 per cento delle preferenze.