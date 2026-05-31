Tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi fa figli, la proposta di un sindaco: «I Labrador non vi pagheranno la pensione, i bambini degli altri sì»

Il caso del primo cittadino di San Giorgio su Legnano nel Milanese

Una donazione volontaria in base al numero di animali domestici presenti nelle famiglie del paese, destinata a sostenere quelle che invece hanno figli. È la proposta avanzata dal sindaco di San Giorgio su Legnano (Milano), Claudio Ruggeri, che ha scelto di lanciare l’idea attraverso un editoriale pubblicato sull’ultimo numero del periodico comunale.

Le motivazioni del sindaco

«Vediamo sempre più spesso giovani coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia, forse perché meno impegnativo o, forse, per timore del futuro. Ognuno è libero chiaramente di fare ciò che desidera, ci mancherebbe», ha dichiarato il sindaco. «Però dubito che il Labrador di casa vi possa, un giorno, pagare la pensione. Lo farà sicuramente il figlio o la figlia di qualcun altro, che dovrà pagarla indistintamente sia ai propri cari che l’hanno messo al mondo sia a chiunque altro», ha aggiunto.

La pressione fiscale

Nel suo ragionamento, il sindaco richiama anche il tema della pressione fiscale sulle famiglie con figli, sottolineando come alcune voci di spesa comunali ricadano direttamente sui nuclei familiari. Tra gli esempi citati dal primo cittadini, la tariffa rifiuti e i costi dei servizi scolastici, in particolare la mensa. «C’è una discreta parte della cittadinanza che utilizza i servizi comunali (Tari esclusa) solo occasionalmente, per esempio per rinnovare la carta di identità. Sarebbe bello che costoro contribuiscano, in modo volontario e libero ma consapevole, ad alleviare le famiglie nel loro percorso di crescita dei figli», ha affermato il primo cittadino.

La proposta del sindaco: «Donate 20 euro all’anno»

«Lancio una provocazione, donare almeno 20 euro all’anno per ogni animale domestico posseduto. A San Giorgio su Legnano sono registrati circa 850 cani, senza contare i gatti o altre specie animali. Se ognuno li versasse, sarebbe un bell’aiuto per i 280 alunni della scuola primaria. Un segnale concreto di una comunità attenta e che si fa carico dei più piccoli, i bambini», ha concluso il sindaco.