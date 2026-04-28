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'Braccio di ferro' tra Carlo e Trump durante la stretta di mano all'arrivo dei reali a Casa Bianca – Il video

28 Aprile 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 27 aprile 2026 l re Carlo III e la regina Camilla hanno dato il via a una visita di Stato di quattro giorni negli Stati Uniti, con l’obiettivo di stabilizzare le relazioni diplomatiche tra Londra e Washington. La missione reale giunge dopo un periodo di crescenti attriti tra l’amministrazione di Donald Trump e il governo del premier britannico Keir Starmer. Un video dell'incontro mostra il presidente americano tentare la sua caratteristica stretta di mano energica. Il sovrano britannico ha tuttavia mantenuto una postura rigida, neutralizzando con fermezza i tentativi di strattone di Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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