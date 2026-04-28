Caso Minetti, Meloni: D'accordo sulla necessità di fare ulteriori accertamenti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Sono emersi altri elementi e, sulla base di questi, il Presidente della Repubblica ha chiesto – per il nostro tramite – a chi deve fare le verifiche, cioè alle Procure Generali, di svolgere ulteriori accertamenti. E io sono d'accordo sul fatto che questi accertamenti vadano fatti", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev