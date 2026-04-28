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Def, Chelli (Istat): Crescita del Pil rivista a ribasso a causa del conflitto in Medio Oriente – Il video

28 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Il peggioramento delle prospettive economico-finanziarie a seguito del recente conflitto in Medio Oriente ha richiesto una revisione dello scenario di base del Documento di Economia e Finanza (DEF). La crescita reale del PIL è stata rivista al ribasso di circa un decimo nel 2026 e due decimi nel 2027", così Francesco Chelli Presidente di Istat in audizione sul Def alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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