Guerra Ucraina, massiccio attacco russo con 1900 droni in una settimana – Il video
(Agenzia Vista) Kiev, 28 aprile 2026 L'intensità dei raid russi sull'Ucraina ha raggiunto livelli critici nell'ultima settimana, con il lancio di circa 1.900 droni d'attacco, quasi 1.400 bombe aeree guidate e 60 missili. Il bilancio fornito dalla presidenza ucraina evidenzia una pressione senza precedenti sulle difese nazionali, rendendo cruciali i recenti sviluppi sul fronte degli aiuti internazionali, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev