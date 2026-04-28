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Guerra Ucraina, massiccio attacco russo con 1900 droni in una settimana – Il video

28 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 28 aprile 2026 L'intensità dei raid russi sull'Ucraina ha raggiunto livelli critici nell'ultima settimana, con il lancio di circa 1.900 droni d'attacco, quasi 1.400 bombe aeree guidate e 60 missili. Il bilancio fornito dalla presidenza ucraina evidenzia una pressione senza precedenti sulle difese nazionali, rendendo cruciali i recenti sviluppi sul fronte degli aiuti internazionali, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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