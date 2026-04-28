Leavitt (Portavoce Casa Bianca): Accuse Democratici a Trump ispirano azioni di persone disturbate – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 27 aprile 2026 "Queste sono dichiarazioni spregevoli che il popolo americano consuma da anni, e così tanti individui mentalmente perturbati sono portati a credere che queste parole siano la verità e poi sono ispirati ad agire di conseguenza. Ho tutta una serie di esempi che possiamo condividere con voi dopo; sono pagine e pagine di importanti funzionari eletti del Partito Democratico che dicono cose come il deputato Hakeem Jeffries, proprio questo aprile, questo mese, ha detto: 'Siamo in un'era di massima guerra ovunque, tutto il tempo'", così la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev