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Meloni su proroga taglio accise: Non sarà orizzontale, perché gasolio è aumentato più della benzina – Il video

28 Aprile 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Stiamo valutando una valutazione di non operare il taglio in materia orizzontale. L'aumento del gasolio e' stato molto più significativo di quello della benzina. La benzina mediamente 6%, il gasolio 24%, potrebbe essere un taglio che impatta di più sul prezzo del gasolio, per distribuire meglio l'impatto", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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