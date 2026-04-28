Meloni: Stanziato 1 miliardo euro per incentivi occupazionali, ma se applicato ‘salario giusto’ – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 “Decreto Legge stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi rivolti a giovani under 35, donne e lavoratori in area Zes, a cui si puo’ accedere solo se si applica ai lavoratori il salario giusto. Con salario giusto s’intende il trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore, non solo dal salario orario ma da tutti gli elementi economici, diverso dal salario minimo orario con cui si rischia di peggiorare alcuni contratti in essere”, così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev