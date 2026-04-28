Meloni su taglio accise: Stiamo valutando ulteriore proroga – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Stiamo valutando una ulteriore proroga potrebbe essere più breve delle precedenti, non abbiamo ancora definito la tempistica precisa delle settimane. Stiamo valutando una valutazione di non operare il taglio in materia orizzontale", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev